новости
новости
Регистрация
Автохам на «Опеле» подрезал тулячку и «выжал» её на обочину

Автохам на «Опеле» подрезал тулячку и «выжал» её на обочину

Инцидент произошёл на ул. Чмутова, рядом с домом № 156.

Мы продолжаем публиковать материалы, присланные читателями в нашу рубрику «Накажи автохама». Очередное видео, снятое накануне утром, в 8.35, на ул. Чмутова, в районе дома № 156, прислала тулячка Наталья.

На записи видно, как машины притормаживают перед перекрёстком. Внезапно слева автомобиль с регистратором нагло подрезает золотистый Opel Astra, фактически вынуждая женщину съехать на обочину.

После этого водитель «Опеля» перестраивается в правую полосу и едет дальше. В объектив попал госномер автохама: Т735РР71.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Сюжет: Автохам71
«Накажи автохама»: Kia Rio и поворот не туда
Жизнь Тулы и области
«Накажи автохама»: Kia Rio и поворот не туда
вчера, в 20:15, 48 1303 0
Накажи автохама: классическая парковка на тротуаре
Дежурная часть
Накажи автохама: классическая парковка на тротуаре
вчера, в 09:32, 43 1828 4
«Накажи автохама»: проезд по встречке и на красный
Жизнь Тулы и области
«Накажи автохама»: проезд по встречке и на красный
18 апреля, в 22:00, 63 2456 2
«Накажи автохама»: объезд пробки по встречной полосе – классика
Дежурная часть
«Накажи автохама»: объезд пробки по встречной полосе – классика
18 апреля, в 11:48, 72 2634 1
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 08:00 −1
Другие статьи по темам
Событие
накажи автохамаавтохамствоподрезал на дороге
Место
Тулаулица Чмутова

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В центре Тулы ограничено движение транспорта
В центре Тулы ограничено движение транспорта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.