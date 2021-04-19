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Тульский продавец скрыл происхождение 39 пар китайских балеток и туфель
Фото тульской таможни.

Тульский продавец скрыл происхождение 39 пар китайских балеток и туфель

В Туле таможня и Роспотребнадзор выявили обувь с нарушениями обязательной маркировки.

В ходе совместной проверки Тульской таможни и Управления Роспотребнадзора по Тульской области 16 апреля 2021 года в одной из торговых точек города выявлен факт продажи обуви с нарушениями обязательной маркировки средствами идентификации.

39 пар женских балеток и туфель изъяты представителями Роспотребнадзора.

– Страной происхождения изъятой обуви является Китай, при этом маркировка в системе «Честный знак» произведена с нарушениями: указаны иной владелец и страна происхождения, — пояснил начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Тульской таможни Александр Пелешин. — В ходе проверки не были представлены документы, подтверждающие законность ввоза на таможенную территорию ЕАЭС данной продукции.

Тульская таможня напоминает, что с 1 июля 2020 года не допускается ввоз и оборот на территории Российской Федерации обуви без нанесения маркировки средствами идентификации. Проверочные мероприятия по выявлению и пресечению оборота продукции без соответствующей маркировки проводятся на регулярной основе. Главной целью подобных мероприятий является обеспечение безопасности потребителей.

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