Тульские пожарные ведут космический мониторинг пала травы и пожаров

Фото из архива Myslo.

В конце минувшей недели в Тульской области был введен особый противопожарный режим.

19 апреля на оперативном совещании начальник регионального ГУ МЧС России Алексей Павлов сообщил, что на сегодняшний день пожарная обстановка стабилизировалась.

- Прошедшая неделя характеризовалась резким обострением пожароопасной обстановки, связанной с увеличением количества ландшафтных пожаров. Наибольшее количество пожаров зафиксировано в Туле, Алексине, а также в Щекинском и Киреевском районах. Организовано оперативное реагирование. Все подразделения переведены на усиленный режим несения службы. Усилен наземный, воздушный и космический мониторинг. Перехода огня на жилые строения и лесных пожаров не допущено, — уточнил он.

В числе приоритетных направлений по предупреждению природных пожаров Алексей Павлов обозначил опашку населенных пунктов и социально-значимых объектов, очистку территорий от сухой растительности и горючего мусора, наличие исправных источников противопожарного водоснабжения и подъездных путей к ним.

Особое внимание будет уделено информационно-профилактической работе с населением, что немаловажно, так как основной причиной пожаров, по-прежнему, остается человеческий фактор.

- В регионе ежедневно происходит пал травы, который приводит к неконтролируемому распространению огня. И здесь промедление и халатность могут иметь серьезные последствия, — отметил Алексей Дюмин.

Губернатор поручил главам администраций муниципалитетов проводить с гражданами разъяснительную работу о соблюдении требований особого противопожарного режима, а также обеспечить контроль их выполнения на своих территориях.