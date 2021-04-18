Тульский мастер создает скульптуры для парка в Плавске

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году планируется благоустройство Гагаринского парка. Проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В ходе обсуждения проектов жители предложили установить в парке скульптуры. В итоге выбрали три, которые объединяет один временной период.

Уже изготовлена скульптура «Чемпион» в экипировке велосипедиста начала XX века. В парке она будет расположена вдоль спортивной тропы.

Сейчас готовится скульптурная композиция «Князь Сергей Гагарин на прогулке». Статую представителя княжеского рода Гагариных можно будет встретить на прогулке по исторической тропе. До революции благоустраиваемая территория принадлежала именно этому знатному роду.

Рядом разместится скульптурная композиция «Полдень», созданная по мотивам исторического фото, на котором запечатлены сестра князя Татьяна Гагарина и его супруга Вера Федоровна Гагарина. Гости парка смогут присесть на лавочку рядом с княгинями.

Скульптуры сделаны по эскизам тульского скульптора, члена Союза художников России Юрия Уваркина. Работы мастера находятся в музеях России, в отечественных и зарубежных частных коллекциях.

- Можно с уверенностью сказать, что народная идея гармонично подошла для паркового пространства. Как известно, скульптуры привлекают человека: заставляют подойти к ней, потрогать, сфотографироваться. Она неотъемлемая, а порой и решающая часть коммуникации города и человека. Именно малые формы делают город понятным, красивым и доступным, — отметил Юрий Уваркин.

До конца лета скульптуры установят в парке.