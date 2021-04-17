Игроки «Арсенала» сыграли в футбол с детьми из реабилитационного центра

А потом подарили им тренажеры, бытовую технику и футбольные мячи.

Кирилл Комбаров, Кирилл Панченко, Максим Беляев, Артем Сокол и Михаил Левашов посетили «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних №1».

Это не первый визит футболистов в данное учреждение. Посещение центра - стало доброй традицией. Как и всегда,спортсмены приехали не с пустыми руками - привезли бытовую технику, компьютеры, спортивные тренажеры, тетради, наборы для рисования, бейсболки, фирменные кружки, игрушки и, конечно, футбольные мячи.

После фото и автографсессий детей ждал товарищеский матч с арсенальцам. Юные поклонники команды победили со счетом 3:2.