Игроки «Арсенала» сыграли в футбол с детьми из реабилитационного центра
А потом подарили им тренажеры, бытовую технику и футбольные мячи.
Кирилл Комбаров, Кирилл Панченко, Максим Беляев, Артем Сокол и Михаил Левашов посетили «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних №1».
Это не первый визит футболистов в данное учреждение. Посещение центра - стало доброй традицией. Как и всегда,спортсмены приехали не с пустыми руками - привезли бытовую технику, компьютеры, спортивные тренажеры, тетради, наборы для рисования, бейсболки, фирменные кружки, игрушки и, конечно, футбольные мячи.
После фото и автографсессий детей ждал товарищеский матч с арсенальцам. Юные поклонники команды победили со счетом 3:2.
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