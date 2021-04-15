В Туле выбрали лучших поваров

В конкурсе, который проходил в техникуме технологий пищевых производств, приняли участие представители организаций общественного питания. Он проводился при поддержке тульских товаропроизводителей — участников программы «Сделано в Тульской области». На приготовление участникам было отведено три часа, за это время они должны были приготовить закуски, горячие и холодные блюда.

«Для Тульской области как для региона, который славится своей туристической привлекательностью, развитие индустрии гостеприимства очень важно. Поэтому качество ресторанного обслуживания должно быть на очень высоком уровне. Такие конкурсы позволяют нашим мастерам повышать свой профессионализм», — отметил министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов.

По итогу конкурса были определены победители:

1 место — Демидова Екатерина Валентиновна, повар кафе «Гранат» г. Узловая;

2 место — Фирсова Елена Владимировна, повар Дубенского районного потребительского общества г. Дубна;

3 место — Юрочкина Марина Михайловна, повар МБДОУ «Детский сад №9» г. Донской.