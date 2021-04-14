В Туле прошел фестиваль молодежных театров GingerFest

Фото Екатерины Коноваловой и Алексея Мизарева.

В Туле в Городском концертном зале прошла церемония закрытия второго международного фестиваля молодежных театров GingerFest.

Мероприятие объединило 12 коллективов из Испании, Италии, Ирана, Греции и разных регионов России. В течение пяти дней артисты показали 12 спектаклей.

По итогам фестиваля жюри объявило обладателей специальных призов и победителей в номинациях «Лучшая сценография», «Лучшие костюмы», «Лучшая мужская/женская роль», «Лучшая режиссура», «Лучший ансамбль».

Приз зрительских симпатий фестиваля достался клоуну Катастрофе из Италии (Андреа Феди, Ливорно), безоговорочно завоевавшему сердца публики.

Гран-при фестиваля молодежных театров GingerFest получил Antzoki Teatteri из испанской Барселоны с мим-спектаклем «Клоуны» — драматичной и глубокой историей о семейном насилии и материнской любви.