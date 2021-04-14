Статистика за сутки: в Тульской области 84 случая заболевания и 10 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились 84 случая коронавируса, 108 человек выздоровели, 10 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 37 474 жителя региона, 35 039 вылечились, 1688 умерли.
Ситуация в российских регионах следующая:
вчера, в 11:21, 14 1198 -2
12 апреля, в 13:15, 40 1311 -1
12 апреля, в 11:05, 7 1523 -1
9 апреля, в 11:15, 19 2194 0
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