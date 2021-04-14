Статистика за сутки: в Тульской области 84 случая заболевания и 10 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 84 случая коронавируса, 108 человек выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 37 474 жителя региона, 35 039 вылечились, 1688 умерли.

Ситуация в российских регионах следующая: