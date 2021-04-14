Замена лифтов: в Туле установят 83 новых подъемника

Фото из архива Myslo.

На замену 83 лифтов в этом году в бюджете Тулы заложено 48,3 млн рублей. Жителям необходимо будет собрать 5,9 млн рублей на условиях софинансирования.

– Данные работы финансово ёмкие, осилить их жителям самим было бы непросто. Но благодаря действующей программе мы можем это сделать совместными усилиями, — отметил глава городской администрации Дмитрий Миляев.

Программа по замене лифтового оборудования реализуется в Туле с 2018 года. Заказчик работ — Фонд капитального ремонта Тульской области. Финансирование программы осуществляется из средств Фонда капитального ремонта региона, бюджета города и области. В софинансировании работ также участвуют жители. Процент софинансирования составляет 3,7%. Неизменным он останется и в этом году.

За время действия программы в областной столице удалось заменить 491 лифт в 146 МКД.

Так, в 2018 году установили 77 новых лифтов в 26 многоквартирных домах, в 2019 году — 231 лифт в 65 многоквартирных домах, в 2020 году — 183 лифта в 55 многоквартирных домах.