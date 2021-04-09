«Ростех» и правительство Тульской области займутся цифровизацией региона

Об этом стало известно в ходе заседания Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям».

9 апреля правительство Тульской области и Госкорпорация «Ростех» подписали соглашение в сфере цифровой трансформации, затрагивающее ключевые отрасли экономики и социальной сферы. Госкорпорация окажет методологическую и экспертную поддержку региону в формировании стратегии цифровой трансформации, а также в создании и построении современной IT-экосистемы.

На первом этапе Ростех на некоммерческой основе проведет оценку «цифровой зрелости» Тульской области и по ее результатам поможет определить задачи цифровой трансформации значимых отраслей региона.

«Цифровизация экономики – одна из важнейших задач, стоящих перед Тульской областью. Ростех – давний и надёжный партнёр нашего региона. И соглашение о цифровой трансформации, которое мы заключили с Госкорпорацией, позволит вывести эту работу на качественно новый уровень», - подчеркнул губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Совместно с Правительством Тульской области мы проработаем возможность развития информационных систем в регионе по модели государственно-частного партнерства. Ростех окажет также содействие региону в организации службы технического заказчика. Цель нашей работы - перевод максимального числа услуг в удобный для людей онлайн-формат. В результате должны значительно сократиться сроки обработки информационных запросов, существенно повысится разнообразие и комфорт взаимодействия граждан с региональными цифровыми сервисами», - прокомментировал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Сегодня на региональном портале Госуслуг жителям Тульской области доступно 239 электронных услуг и сервисов. К 2024 году запланирован перевод в цифровой формат 78 социально значимых государственных и муниципальных услуг, которые предоставляются в регионе. При этом граждане смогут получить их, в том числе, на Едином портале госуслуг, не посещая государственные структуры и не собирая необходимые сведения и справки.