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«Ростех» и правительство Тульской области займутся цифровизацией региона

«Ростех» и правительство Тульской области займутся цифровизацией региона

Об этом стало известно в ходе заседания Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям».

9 апреля правительство Тульской области и Госкорпорация «Ростех» подписали соглашение в сфере цифровой трансформации, затрагивающее ключевые отрасли экономики и социальной сферы. Госкорпорация окажет методологическую и экспертную поддержку региону в формировании стратегии цифровой трансформации, а также в создании и построении современной IT-экосистемы.
 
На первом этапе Ростех на некоммерческой основе проведет оценку «цифровой зрелости» Тульской области и по ее результатам поможет определить задачи цифровой трансформации значимых отраслей региона.
 
«Цифровизация экономики – одна из важнейших задач, стоящих перед Тульской областью. Ростех – давний и надёжный партнёр нашего региона. И соглашение о цифровой трансформации, которое мы заключили с Госкорпорацией, позволит вывести эту работу на качественно новый уровень», - подчеркнул губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
 
«Совместно с Правительством Тульской области мы проработаем возможность развития информационных систем в регионе по модели государственно-частного партнерства. Ростех окажет также содействие региону в организации службы технического заказчика. Цель нашей работы - перевод максимального числа услуг в удобный для людей онлайн-формат. В результате должны значительно сократиться сроки обработки информационных запросов, существенно повысится разнообразие и комфорт взаимодействия граждан с региональными цифровыми сервисами», - прокомментировал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
 
Сегодня на региональном портале Госуслуг жителям Тульской области доступно 239 электронных услуг и сервисов. К 2024 году запланирован перевод в цифровой формат 78 социально значимых государственных и муниципальных услуг, которые предоставляются в регионе. При этом граждане смогут получить их, в том числе, на Едином портале госуслуг, не посещая государственные структуры и не собирая необходимые сведения и справки.
 
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