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На канале 2х2 вышел мультсериал с тульским колоритом про говорящих котов и бабу Машу
Кадр из видео.

На канале 2х2 вышел мультсериал с тульским колоритом про говорящих котов и бабу Машу

Главные герои борются с нечистью.

На телеканале 2×2 вышел мультсериал с тульским колоритом — «9 жизней». В центре сюжета — команда по борьбе с нечистью. Главные герои, а это четыре кота и баба Маша, живут в Туле, колесят по стране и спасают людей.

Один из авторов идеи и сценарист мультфильма— туляк Евгений Лазукин. Женя бывший КВНщик, редактор Оружейной лиги КВН.

В первой серии команда разбирается в деле о странных исчезновениях людей в Ревякино. 

Вторая серия мультика посвящена Твери, а вот в третьей части действие разворачивается в Богородицке. Авторы даже придумали песню про городок.

Обязательно посмотрите, вышло забавно!

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:00 +2
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