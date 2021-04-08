На канале 2х2 вышел мультсериал с тульским колоритом про говорящих котов и бабу Машу

Кадр из видео.

На телеканале 2×2 вышел мультсериал с тульским колоритом — «9 жизней». В центре сюжета — команда по борьбе с нечистью. Главные герои, а это четыре кота и баба Маша, живут в Туле, колесят по стране и спасают людей.

Один из авторов идеи и сценарист мультфильма— туляк Евгений Лазукин. Женя бывший КВНщик, редактор Оружейной лиги КВН.

В первой серии команда разбирается в деле о странных исчезновениях людей в Ревякино.

Вторая серия мультика посвящена Твери, а вот в третьей части действие разворачивается в Богородицке. Авторы даже придумали песню про городок.

Обязательно посмотрите, вышло забавно!