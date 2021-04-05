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На ул. Щегловская Засека в Туле столкнулись автобус КБП и кроссовер

На ул. Щегловская Засека в Туле столкнулись автобус КБП и кроссовер

По предварительной информации, пострадали семь человек.

5 апреля в Туле на ул. Щегловская Засека произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, в районе крутого поворота Chevrolet Captiva выехал на встречку и врезался в автобус, который перевозил рабочих с КБП. После столкновения кроссовер отлетел в столб, а второе транспортное средство съехало с дороги на трамвайные пути и частично перекрыло движение трамваев.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, на данный момент известно о семи пострадавших. 

Водитель Chevrolet, а также несколько человек из автобуса госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Галерея
На ул. Щегловская Засека в Туле столкнулись автобус и кроссовер, Фото: 1
На ул. Щегловская Засека в Туле столкнулись автобус и кроссовер, Фото: 2
На ул. Щегловская Засека в Туле столкнулись автобус и кроссовер, Фото: 3
На ул. Щегловская Засека в Туле столкнулись автобус и кроссовер, Фото: 4
На ул. Щегловская Засека в Туле столкнулись автобус и кроссовер, Фото: 5
На ул. Щегловская Засека в Туле столкнулись автобус и кроссовер, Фото: 6
На ул. Щегловская Засека в Туле столкнулись автобус и кроссовер, Фото: 7
На ул. Щегловская Засека в Туле столкнулись автобус и кроссовер, Фото: 8
На ул. Щегловская Засека в Туле столкнулись автобус и кроссовер, Фото: 9
На ул. Щегловская Засека в Туле столкнулись автобус и кроссовер, Фото: 10
На ул. Щегловская Засека в Туле столкнулись автобус и кроссовер, Фото: 11
На ул. Щегловская Засека в Туле столкнулись автобус и кроссовер, Фото: 12
На ул. Щегловская Засека в Туле столкнулись автобус и кроссовер, Фото: 13
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Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:06 +6
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