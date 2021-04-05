На ул. Щегловская Засека в Туле столкнулись автобус КБП и кроссовер
По предварительной информации, пострадали семь человек.
5 апреля в Туле на ул. Щегловская Засека произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, в районе крутого поворота Chevrolet Captiva выехал на встречку и врезался в автобус, который перевозил рабочих с КБП. После столкновения кроссовер отлетел в столб, а второе транспортное средство съехало с дороги на трамвайные пути и частично перекрыло движение трамваев.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, на данный момент известно о семи пострадавших.
Водитель Chevrolet, а также несколько человек из автобуса госпитализированы.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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