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Прошедшие вакцинацию туляки смогут бесплатно посещать культурные и спортивные мероприятия
Фото из архива Myslo

Прошедшие вакцинацию туляки смогут бесплатно посещать культурные и спортивные мероприятия

Акция стартует 27 марта в Тульской области и продлится до 1 июня 2021 года.

С 27 марта в Тульской области стартует акция, благодаря которой все граждане, имеющие цифровой сертификат о прививке от коронавируса на «Госуслугах», смогут бесплатно посетить концерты, спектакли и спортивные матчи.

Акция пройдет по инициативе губернатора Алексея Дюмина.

С 27 марта на сайте правительства Тульской области начнет работать раздел, где будет опубликована афиша мероприятий, которые можно посетить бесплатно. Афиша будет регулярно обновляться.

Чтобы принять участие в акции, необходимо предварительно зарегистрироваться на мероприятие. Ссылки на формы регистрации будут опубликованы в разделе.

После регистрации жителю на электронную почту придет подтверждение.

При посещении мероприятия на входе нужно будет показать подтверждение регистрации, паспорт и QR-код о вакцинации на сайте «Госуслуги» в электронном или печатном виде.

Количество бесплатных билетов на каждое мероприятие ограничено: оно рассчитывается исходя из 50 % свободных мест. После их полного заполнения регистрация на мероприятие автоматически закрывается.

По бесплатным билетам можно пройти на любые свободные места, либо места посетителям будут указывать сотрудники учреждений на входе.

Один посетитель может зарегистрировать на свое имя только один билет.

Получить электронный сертификат о вакцинации можно на сайте «Госуслуги» по ссылке: http://gosuslugi.ru/10600/1.

 

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