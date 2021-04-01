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Где в Туле не будет света 2 апреля

Где в Туле не будет света 2 апреля

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Коминтерна, 4, 2, 40, 6, 8, 5,
  • ул. Мосина, 9-17 (нечётн.),
  • ул. Советская, 18,
  • ул. Ленина, 1-11,
  • пер. 1-й Красный,
  • пер. 2-й Красный, 3, 5, 7,
  • Глухие Поляны, 18-б,
  • ул. Дзержинского, 10, 13-19,
  • ул. Советская, 71, 73,
  • ул. Никитская, 1-7 (нечётн.),
  • ул. Р. Люксембург, 3,
  • п. Матвеевские дачи, 1-52, 48-а.
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