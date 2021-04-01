Где в Туле не будет света 2 апреля

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

ул. Коминтерна, 4, 2, 40, 6, 8, 5,

ул. Мосина, 9-17 (нечётн.),

ул. Советская, 18,

ул. Ленина, 1-11,

пер. 1-й Красный,

пер. 2-й Красный, 3, 5, 7,

Глухие Поляны, 18-б,

ул. Дзержинского, 10, 13-19,

ул. Советская, 71, 73,

ул. Никитская, 1-7 (нечётн.),

ул. Р. Люксембург, 3,

п. Матвеевские дачи, 1-52, 48-а.