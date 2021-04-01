«Накажи автохама»: «Лада Веста», обгон и железная дорога

Кадр из видео

В нашей рубрике «Накажи автохама» – очередной «торопыга». На этот раз им оказался водитель «Лады Весты», который обогнал поток машин, проехав по встречной полосе, да ещё и на железнодорожном переезде.

Судя по данным видеорегистратора нашего читателя, всё произошло в среду, 31 марта, на ул. Доктора Гумилевской, примерно в семь часов утра.

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