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«Накажи автохама»: в Туле внедорожник «притворился» велосипедом

«Накажи автохама»: в Туле внедорожник «притворился» велосипедом

Продолжаем публиковать присланные нам материалы с тульских улиц.

Наш читатель Владимир прислал в редакцию фото, на котором водитель внедорожника Toyota припарковался на участке тротуара, который предназначен для велосипедистов. Разметка и соответствующий знак хорошо видны на фото.
 
«Красноармейский проспект, тротуар напротив дома № 32. Снято 25 марта 2021 года, в 15.25», — пояснил автор снимка.
 
 
 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:15 +2
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