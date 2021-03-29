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В Старом Басово канализационные нечистоты отравляют родник
От загрязнения страдает и деревенский пруд.
В редакцию Myslo обратились жители деревни Старое Басово. Они рассказали, что в местный пруд и родник сливаются канализационные нечистоты.
– Пока на улице стоит прохладная погода – запах не резкий, но с наступлением тепла здесь будет невозможно дышать, – бьют тревогу туляки.
Кстати, с подобной проблемой жители Старого Басово сталкиваются уже не первый раз: летом прошлого года им портила жизнь прорвавшаяся канализационная труба.
В этот раз ситуация повторяется. Туляки пожаловались в передвижную приемную губернатора, но ответа пока не получили.
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