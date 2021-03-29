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Тульские легкоатлеты побили собственный рекорд на «Шиповке юных»

Тульские легкоатлеты побили собственный рекорд на «Шиповке юных»

Наши ребята завоевали 16 медалей.

С 20 по 28 марта в Саранске прошли финальные Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» среди спортивных школ страны.

В турнире приняли участие 750 спортсменов из 43 регионов России. Ребята выступали в трех возрастных группах — 10−11 лет, 12−13 лет, 14−15 лет.

Спортсмены соревновались в легкоатлетическом четырехборье (бег 60 м, прыжки в длину или прыжки в высоту, метание снаряда, бег 600/800 метров) и эстафетном беге 4×100 метров.

Среди легкоатлетов 14−15 лет отличились тулячки Дарья Грызлова и Дарья Буравцова, завоевавшие серебряные медали в беге на 60 метров и прыжках в длину. Вместе с Анастасией Клименко и Анной Стренаковой они опередили всех в эстафете.

Золотые медали в эстафетном беге добыли и юноши СШОР «Легкая атлетика». В заключительный день соревнований наши спортсмены произвели фурор и стали сильнейшими в России в командном многоборье. Ребята завоевали золото и кубок соревнований. Победителями стали Сергей Нагорных, Кирилл Бубенин, Георгий Черкасов, Александр Митяев и Егор Полянский.

В категории 12−13 лет две медали завоевала Диана Мишина из Болохово. К серебряной медали в прыжках в длину она добавила бронзу в метании снаряда.

Еще одна бронза – в прыжках в длину у Дмитрия Яковлева из Новомосковска.

Команда юношей в составе Кирилла Комиссарова, Дмитрия Яковлева, Дмитрия Воскресенского и Максима Антонова победила в эстафетном беге 4×100 метров и заняла второе место в командном первенстве среди спортивных школ.

Команда девушек — Дарья Фирсова, Елизавета Пышкина, Дарья Гончарова и Диана Мишина — стала бронзовым призером соревнований в эстафетном беге.

Как сообщает Федерация легкой атлетики Тульской области, юные легкоатлеты завоевали 16 наград и побили собственный рекорд по числу завоеванных медалей, установленный в 2017 году.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 07:32 +3
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