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На закупку лекарств в Тульской области выделено 36 млн рублей

На закупку лекарств в Тульской области выделено 36 млн рублей

Эти деньги будут направлены в регион из федерального бюджета.

Об этом на оперативном совещании с губернатором сообщил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк.

– В нашем регионе в плановом порядке пополняется запас средств индивидуальной защиты. Запас лекарственных препаратов также имеется: на их закупку региону выделено 36 млн рублей из федерального бюджета. 

Также министр рассказал о врачах из других регионов, которые во время пандемии работают в Тульской области:

– В регионе продолжают трудиться врачи из других регионов: 11 медиков трудоустроены в различных больницах на постоянной основе. Трое из них получили служебные квартиры, трое оформляют документы на получение. 

Кроме этого, министр доложил о ходе вакцинации:

– На сегодняшний день в Тульской области вакцинированы более 77 тысяч человек, более 50 тысяч завершили второй этап вакцинации. 

Сюжет: Коронавирус
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