В Тульской области выросло число случаев внебольничной пневмонии

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Об этом глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев рассказал на оперативном совещании у губернатора.

Заболеваемость ОРВИ в регионе снижается, на прошедшей неделе зарегистрировано 5,5 тысячи случаев. Это на 32 % ниже эпидпорога и на 9 % ниже, чем на прошлой неделе. По словам Ломовцева, заболеваемость ниже порога во всех возрастных категориях. В Туле общее число заболевших ОРВИ — 2654.

Лабораторный мониторинг показывает, что циркулируют вирусы негриппозной этиологии. «Гриппа как не было, так и нет, — сказал глава регионального Роспотребнадзора. — И скорее всего, этот сезон пройдет без гриппа вообще».

Число случаев внебольничной пневмонии на этой неделе зарегистрировано на 11 % больше, чем на прошлой.

«Надеемся, это случайные колебания», — сказал Ломовцев, отметив, что до этого цифра снижалась на протяжении полутора месяцев.

По COVID-19 ситуация обстоит так: за прошедшую неделю зафиксировано 649 случаев (на 8 % меньше, чем неделей ранее). «Коэффициент распространения сохраняется в „комфортной зоне“ — 0,92», — сказал Ломовцев. Уже есть муниципальные образования, в которых за неделю не зарегистрировано ни одного случая коронавируса, на этой неделе это Каменский и Тепло-Огаревский районы.

Заносы COVID-19 зарегистрированы в пяти образовательных учреждениях региона (на прошлой неделе – 12). На предприятиях зарегистрировано 5 заносов коронавируса без массового распространения.

Охват тестированием, по словам Ломовцева, сохраняется на хорошем уровне – 172 на 100 тысяч населения в сутки. На сегодняшний день обследовано более 822 тысяч туляков (за весь период наблюдений).