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Прямая линия Myslo: узнайте об особенностях декларационной кампании – 2021

Прямая линия Myslo: узнайте об особенностях декларационной кампании – 2021

Звоните в пятницу, 26 марта, с 17.00 до 18.00 по телефону +7 (4872) 71-71-90.

26 марта в редакции портала Myslo состоится прямая линия по декларационной кампании с начальником отдела камерального контроля (отдела проверки представленной отчетности) налога на доходы физических лиц и страховых взносов № 1 УФНС России по Тульской области Светланой Корышевой.

  • Кто и в какие сроки обязан отчитаться в налоговые органы о доходах, полученных в прошлом году?
  • Какая ответственность предусмотрена за несвоевременное представление декларации по форме 3-НДФЛ?
  • Как быстро и комфортно заполнить декларацию о доходах в личном кабинете на официальном сайте ФНС России?
  • Как воспользоваться налоговым вычетом?

Звоните в пятницу, 26 марта, с 17.00 до 18.00 по телефону +7 (4872) 71-71-90.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:30 +1
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