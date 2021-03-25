Прямая линия Myslo: узнайте об особенностях декларационной кампании – 2021

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26 марта в редакции портала Myslo состоится прямая линия по декларационной кампании с начальником отдела камерального контроля (отдела проверки представленной отчетности) налога на доходы физических лиц и страховых взносов № 1 УФНС России по Тульской области Светланой Корышевой.

Кто и в какие сроки обязан отчитаться в налоговые органы о доходах, полученных в прошлом году?

Какая ответственность предусмотрена за несвоевременное представление декларации по форме 3-НДФЛ?

Как быстро и комфортно заполнить декларацию о доходах в личном кабинете на официальном сайте ФНС России?

Как воспользоваться налоговым вычетом?