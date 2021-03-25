новости
новости
Регистрация
Туляк попросил знакомого подвезти его до общежития, а тот его переехал

Туляк попросил знакомого подвезти его до общежития, а тот его переехал

Теперь водитель отправится на 4 года в исправительную колонию.

В Туле 22-летний местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Судом установлено, что обвиняемый и его 22-летний знакомый сидели в автомобиле, припаркованном на улице Большая Кулига. Знакомый попросил обвиняемого подвезти его до общежития, но получил отказ. Тогда он вышел из автомобиля, швырнул в салон пластиковую бутылку и потребовал от обвиняемого, чтобы тот вышел и подрался с ним.

Обвиняемый не стал вступать в драку, а завел машину и совершил наезд на знакомого. Полученные им травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью.
 
Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде 4 лет исправительной колонии с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.
Артем Жильцов
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 17:10 +1
Другие статьи по темам
Прочее
криминалТулаприговор судапроисшествияпрокуратура Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Прямая линия Myslo: узнайте об особенностях декларационной кампании – 2021
Прямая линия Myslo: узнайте об особенностях декларационной кампании – 2021
В Туле появился новый автобусный маршрут
В Туле появился новый автобусный маршрут
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.