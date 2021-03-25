Туляк попросил знакомого подвезти его до общежития, а тот его переехал

Теперь водитель отправится на 4 года в исправительную колонию.

В Туле 22-летний местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что обвиняемый и его 22-летний знакомый сидели в автомобиле, припаркованном на улице Большая Кулига. Знакомый попросил обвиняемого подвезти его до общежития, но получил отказ. Тогда он вышел из автомобиля, швырнул в салон пластиковую бутылку и потребовал от обвиняемого, чтобы тот вышел и подрался с ним.



Обвиняемый не стал вступать в драку, а завел машину и Обвиняемый не стал вступать в драку, а завел машину и совершил наезд на знакомого . Полученные им травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде 4 лет исправительной колонии с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.