Туляк попросил знакомого подвезти его до общежития, а тот его переехал
Теперь водитель отправится на 4 года в исправительную колонию.
В Туле 22-летний местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Судом установлено, что обвиняемый и его 22-летний знакомый сидели в автомобиле, припаркованном на улице Большая Кулига. Знакомый попросил обвиняемого подвезти его до общежития, но получил отказ. Тогда он вышел из автомобиля, швырнул в салон пластиковую бутылку и потребовал от обвиняемого, чтобы тот вышел и подрался с ним.
Обвиняемый не стал вступать в драку, а завел машину и совершил наезд на знакомого. Полученные им травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью.
Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде 4 лет исправительной колонии с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.
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