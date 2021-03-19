По факту исчезновения жительницы Алексина возбудили дело об убийстве

По факту исчезновения 27-летней жительницы Алексина Марии Мунтян Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По данным следствия, 3 февраля 2021 года женщина находилась на базе отдыха «Алексин-Бор» и пропала. С тех пор место ее нахождения неизвестно.

Следователи создали постоянно действующую следственно-оперативную группу, которой совместно с оперативными работниками уголовного розыска УМВД России по Тульской области отрабатываются различные версии совершенного в отношении женщины преступления. Устанавливается круг ее общения. Расследование уголовного дела продолжается.

Правоохранители просят помочь в поисках пропавшей.

Приметы Марии Мунтян: рост 170 см, плотного телосложения, волосы темно-каштановые до плеч, глаза карие.

На момент ухода была одета: бордовая короткая куртка, темные штаны, желтые сапоги (угги), розовая шапка, коричневый объемный шарф.

Если вам что-либо известно о местонахождении Марии, сообщайте в органы внутренних дел по телефонам в Туле 32−22−49, 32−31−18 или в следственное управление СК РФ по Тульской области 8-910-153-25-73.