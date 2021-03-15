В Туле врачи спасли ребенка с травмой ротовой полости

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Трехлетний малыш во время игры получил серьезную травму нёба. В течение 15 минут на вызов прибыла бригада скорой помощи, ребенок был госпитализирован в отделение детской хирургии Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Ваныкина.

Ушивание раны провели детский хирург Алексей Курчанинов и челюстно-лицевой хирург городской больницы № 7 Виктор Казимиров, прибывший помочь коллеге. Такая операция проводилась в медучреждении впервые.

«Из-за маленького возраста пациента было трудно проводить операцию и накладывать швы — у малыша маленькая ротовая полость, и доступ к месту травмы был затруднен. Мы вернули мягкое нёбо в его изначальное положение и наложили швы», — сообщил Алексей Курчанинов.

По словам мамы Анастасии А., врачи отделения детской хирургии не только оказали необходимую медицинскую помощь, но и поддерживали психологически: объясняли, что будет происходить и какая помощь будет оказана.

В течение трех суток после операции ребёнок находился в медикаментозной коме. Она была необходима, чтобы спал послеоперационный отек, иначе мальчик не смог бы самостоятельно дышать. Ребенок находился в стационаре больше недели и выписан домой под наблюдение участковых врачей — хирурга и стоматолога.

Как отмечают врачи, любые предметы, которые попадают в рот маленького ребенка, представляют для него потенциальную опасность. Родителям нужно следить, чем ребенок занят и по возможности контролировать его игры. В случае если травма все-таки произошла, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Если предмет не мешает дыханию, нужно обратиться к врачу по месту жительства. В случае, если есть кровотечение или предмет мешает дышать, необходимо вызвать скорую помощь.