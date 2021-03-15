«Мы в зоне доступа»: в Туле реализуется совместный проект НКО «Маленькая страна — Мы есть!» и БФ «Гольфстрим»
Проект направлен на социализацию детей с ограничениями.
В первую очередь, проект поможет родителям таких детей, но и огромное внимание уделяется подготовке волонтеров и специалистов, работающих с молодежью и подростками.
И волонтеров, понимающих, как помочь особому ребенку, и специалистов, работающих не с малышами, а с людьми более старшего возраста, не хватает катастрофически, поэтому мы несказанно рады участию Тульской области
Уже прошло знакомство с детьми/родителями и волонтерами и на очереди встреча со специалистами.
Благодарим за поддержку Общественный ресурсный центр Тулы, ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Тульской области и студентов Тульского педагогического колледжа.
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