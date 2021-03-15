новости
новости
Регистрация
«Мы в зоне доступа»: в Туле реализуется совместный проект НКО «Маленькая страна — Мы есть!» и БФ «Гольфстрим»

«Мы в зоне доступа»: в Туле реализуется совместный проект НКО «Маленькая страна — Мы есть!» и БФ «Гольфстрим»

Проект направлен на социализацию детей с ограничениями.

В первую очередь, проект поможет родителям таких детей, но и огромное внимание уделяется подготовке волонтеров и специалистов, работающих с молодежью и подростками.

И волонтеров, понимающих, как помочь особому ребенку, и специалистов, работающих не с малышами, а с людьми более старшего возраста, не хватает катастрофически, поэтому мы несказанно рады участию Тульской области в проекте БФ «Гольфстрим».

Уже прошло знакомство с детьми/родителями и волонтерами и на очереди встреча со специалистами.

Благодарим за поддержку Общественный ресурсный центр Тулы, ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Тульской области и студентов Тульского педагогического колледжа.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
вчера, в 22:02 0
Другие статьи по темам
Событие
Маленькая страна мы естьНКО
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле врачи спасли ребенка с травмой ротовой полости
В Туле врачи спасли ребенка с травмой ротовой полости
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.