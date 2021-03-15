В Туле скончался 99-летний пациент с коронавирусом

Всего же за прошедшую неделю подтвержден летальный исход 64 человек с ковидом.

По данным регионального оперативного штаба, с 9 по 15 марта коронавирусом заболел 761 житель Тульской области, 690 жителей региона выздоровели от COVID-19.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 64 пациентов в возрасте от 43 до 99 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения — 1400 человек.