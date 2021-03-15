В Тульской области школьников кормили с нарушением норм

Фото из архива Myslo.

Прокуратура Тепло-Огаревского района провела проверку исполнения законодательства при организации питания в образовательных учреждениях района.

Установлено, что в нарушение требований санитарных норм в четырех школах отсутствовали приборы для измерения влажности и температуры воздуха в помещениях для хранения продуктов, не соблюдался температурный режим хранения продуктов. Также в учреждениях использовалась столовая посуда с дефектами и не применялись приборы для обеззараживания воздуха на участке приготовления холодных блюд.

В настоящее время нарушения устранены, четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также прокуратура района возбудила в отношении директоров школ дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).