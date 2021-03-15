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В Тульской области школьников кормили с нарушением норм
Фото из архива Myslo.

В Тульской области школьников кормили с нарушением норм

Прокуратура пресекла нарушения санитарных норм при организации питания обучающихся в образовательных учреждениях Тепло-Огаревского района.

Прокуратура Тепло-Огаревского района провела проверку исполнения законодательства при организации питания в образовательных учреждениях района.
 
Установлено, что в нарушение требований санитарных норм в четырех школах отсутствовали приборы для измерения влажности и температуры воздуха в помещениях для хранения продуктов, не соблюдался температурный режим хранения продуктов. Также в учреждениях использовалась столовая посуда с дефектами и не применялись приборы для обеззараживания воздуха на участке приготовления холодных блюд.
 
В настоящее время нарушения устранены, четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
 
Также прокуратура района возбудила в отношении директоров школ дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
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