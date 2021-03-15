Парад аэростатов, забег и бесплатные кинопоказы: как туляки отметят годовщину воссоединения Крыма с Россией

С 16 по 21 марта в кинотеатрах Тульской области пройдут бесплатные показы фильмов о полуострове: «Крым», «Битва за Севастополь» и другие. Запланированы трансляции в социальные сети и специально организованные онлайн-площадки.



18 марта на площади Победы в Туле пройдет акция «Севастопольский вальс»: творческие коллективы города и гости праздника исполнят вальс под мелодию известной одноименной песни.



В этот же день состоится впечатляющее действие — парад аэростатов «Крымская весна»: в небо над городом поднимутся аэростаты с флагами Крыма и России.



С 18 марта по 18 апреля в ТРЦ «Гостиный двор» будет работать фотовыставка «Крым»: любительские кадры из путешествий туляков на полуостров, фото участников крымских экспедиций, включая подводные исследования, фотографии, сделанные пилотами воздушных шаров.



В субботу, 20 марта, праздничные события продолжатся в историческом центре Тулы. Здесь пройдет легкоатлетический забег «Мы вместе Крым» на три дистанции — две для детей и основной взрослый забег. Примечательно, что его дистанция составляет 2558 метров — символичная цифра для празднования Крымской весны: семь лет воссоединения полуострова с Россией составляют 2558 дней. Регистрация на забег.