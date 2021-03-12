Молодёжка «Академии Михайлова» сыграет последний матч сезона с болельщиками

Фото: vk.com/akm_mhl

Праздник для всех любителей хоккея состоится в Ледовом дворце сегодня, 13 марта.

В программе – розыгрыши подарков, автограф-сессия с игроками «Академии Михайлова», перфоманс от хоккеистов на льду, фильм о закрытии сезона. Все желающие смогут пообщаться с хоккеистами, получить автограф или сделать фото на память. Также будет работать магазин фирменной атрибутики.

Главным событием станет товарищеский матч между болельщиками и игроками молодежки. Вход свободный! Начало – в 16.00. Для болельщиков из Новомосковска будет организован бесплатный автобус, телефон для записи: +7 (963)611-29-92.