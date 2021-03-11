В Туле начали ремонтировать Зареченский мост
В этом году ремонт ждет и Баташевский мост.
Ремонтная бригада в течение нескольких дней отремонтирует плиты, а также штукатурную сетку на пролетных строениях Зареченского моста.
Напомним, на балансе администрации города находятся 29 мостов и путепроводов. Для их ремонта создана бригада на базе МКУ «Центр организации дорожно-транспортной деятельности города Тулы», в обязанности которой входит регулярный мониторинг состояния и проведение работ по содержанию мостовых сооружений.
В этом году запланирован капитальный ремонт трех мостов. Один из них — это Баташевский, работы на нем будут разбиты на два этапа. Об этом рассказал начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев.
В этом году приступят к подготовительным работам по Московскому путепроводу, а также по Демидовскому мосту.