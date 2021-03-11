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Статистика за сутки: в Тульской области 110 случаев заболевания ковидом и 11 смертей

Статистика за сутки: в Тульской области 110 случаев заболевания ковидом и 11 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки 110 случаев заболевания коронавирусом, столько же человек выздоровело, 11 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 34 278 жителей региона, 31 752 вылечились, 1364 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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