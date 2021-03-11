Статистика за сутки: в Тульской области 110 случаев заболевания ковидом и 11 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки 110 случаев заболевания коронавирусом, столько же человек выздоровело, 11 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 34 278 жителей региона, 31 752 вылечились, 1364 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 11:23, 27 1700 1
9 марта, в 14:35, 52 2954 -12
9 марта, в 14:29, 35 1041 0
9 марта, в 11:08, 10 1689 1
Другие статьи по темам
Место
Дело о мене территории стадиона на депо: аренда для «Тулгорэлектротранса» за несколько лет выросла более чем в 15 раз