Рецепты самых вкусных блинов на Масленицу

Масленичная неделя в самом разгаре! Хозяюшки пекут главное масленичное блюдо – блинчики – и от души угощают всех домашних и гостей.

Натуральные вкусные и полезные продукты торговой марки ТМК полюбили и дети, и взрослые. И не зря – ведь он стал настоящим брендом Тульской области.

Блинчики, приготовленные из продуктов марки «Бежин луг», всегда получаются вкусными, нежными, румяными и очень аппетитными. А особый вкус и красоту блинчикам придадут топинги: густая и нежная сметана «Бежин луг», творог «Бежин луг» и два вида плавленого сыра – шоколадный и сливочный. Пробуйте, экспериментируйте, удивляйте и радуйте своими кулинарными творениями!

Ажурные блинчики

2 яйца,

2 ст. воды,

1 ст. молока «Бежин луг»,

2 ст. муки,

3 ст. л. сахара,

1/3 ч. л. ванилина,

1 ст. л. растит. масла.

Воду вскипятить. Яйца разделить на желтки и белки. Желтки взбить миксером. Влить в кастрюлю 2 ст. кипятка и добавить взбитые желтки, перемешать. Взбить белки до образования пены. Добавить в кастрюлю стакан холодного молока, сахар, взбитые белки, ванилин. Перемешать и начать всыпать муку – до тех пор, пока тесто не станет по консистенции, как жидкая сметана. В самом конце влить растительное масло и размешать. Жарить блинчики на раскаленной сковородке, смазывать перед каждым блинчиком растительным маслом при помощи силиконовой кисточки. Блинчики получаются ажурными и очень вкусными. Идеальное дополнение к ним – сметана «Бежин луг».

Пышные на кефире

1 ст. кефира «Бежин луг»,

1 ст. кипятка,

2 яйца,

2 ст. л. растит. масла,

1 ст. муки,

2 ст. л. сахара,

0,5 ч. л. соды,

0,5 ч. л. соли.

Смешать просеянную муку, соду и сахар. Взбить миксером яйца с солью, влить тонкой струйкой кипяток, затем кефир. Всыпать мучную смесь и замесить тесто, дать настояться 15 минут. Затем добавить растительное масло и еще раз перемешать. Выпекать тонкие блинчики на раскаленной сковороде. Подать нежные блинчики с вареньем, медом или творогом «Бежин луг». Также к этим блинчикам прекрасно подойдет шоколадный плавленый сыр «Бежин луг».

Панкейки

2 яйца,

200 мл молока «Бежин луг»,

10 ст. л. муки,

1 ч. л. разрыхлителя,

2 ст. л. сахара,

ванильный сахар (по вкусу).

Смешать яйца и молоко, добавить сахар и ваниль, взбить. Добавить муку и разрыхлитель, перемешать. Тесто должно получиться достаточно густым. Разогреть сковородку с антипригарным покрытием. На сухую сковороду налить небольшой половник теста, закрыть крышкой, жарить на среднем огне. Перевернуть, когда верхняя поверхность панкейка станет пористой. Каждый блинчик готовить не более минуты. Складывать панкейки стопкой на тарелке. Подавать с медом и орехами, с шоколадным плавленым сыром «Бежин луг».

Блинчики «Бархатные»

1,5 ст. муки,

3 стакана молока «Бежин луг»,

3 яйца,

щепотка соли,

3 ст. л. сахара,

3 ст. л. растит. масла.

В миску вбить яйца, добавить соль и сахар, взбить в пену. Добавить стакан молока, перемешать. Постепенно ввести в смесь муку, перемешать. Добавить оставшееся молоко, перемешать. Влить растительное масло. Еще раз взбить тесто. Выпекать на раскаленной сковороде, смазанной растительным маслом. Подавать теплыми, с любимой начинкой – например, сливочным плавленым сыром «Бежин луг», ягодами, красной икрой.