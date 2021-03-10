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Семья Сотниковых из Тульской области приняла участие в реалити-шоу «Обмен домами»

Семья Сотниковых из Тульской области приняла участие в реалити-шоу «Обмен домами»

В эфир программа выйдет 11 марта в 17.30.

Семья из деревни Иваньково Тульской области приняла участие в съемках нового сезона реалити-шоу канала «Ю» — «Обмен домами». В рамках проекта Сотниковы на неделю поменяются домами с жителями Санкт-Петербурга. 

Несколько лет назад успешная бизнес-леди Светлана Сотникова построила свою экоферму в Тульской области. Она и еще несколько семей организовали коммуну «Кохаузинг». Это сообщество из нескольких семей, которые проживают на общей территории и всё считают общим, их связывают одинаковые ценности. Там Светлана встретила Вячеслава Судокова, потомственного фермера, который с трудом умеет читать, но зато мастер на все руки. Всей общиной они построили собственную сыроварню, разводят коз, коров, лошадей и другую живность. Сами называют свой «Кохаузинг» раем для вегетарианцев. Все на ферме ведут здоровый образ жизни, не едят мясо и даже купаются круглый год голышом в реке. Кстати, Myslo об этой семье писал подробно.

В рамках проекта «Обмен домами» экофермеры поменяются жильем с семьей из Санкт-Петербурга. Там их ждет 100-метровая трехкомнатная квартира в элитном жилом комплексе.

 

«Обмен домами» — новый сезон популярного реалити-шоу, позиционируется как проект о самых актуальных туристических направлениях нашей страны. В каждом выпуске – история двух семей разных культур, с неравными финансовыми возможностями и несхожими взглядами на жизнь.

Герои отправятся в настоящее приключение — отпуск по обмену домами. Проект выходит по четвергам в 17.30 на канале «Ю».

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