В Тульской области в ДТП с автобусом и маршруткой пострадали несколько человек

Днем 10 марта на автодороге Алексин – Железня произошло ДТП. По данным регионального МЧС, сообщение о происшествии поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 12.45.

«К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС России и скорой медицинской помощи», — сообщает пресс-служба ведомства.

Столкнулись автобус ПАЗ и микроавтобус Ford Transit. Столкновение было попутным.

Во время аварии в транспортных средствах находилось около 20 человек. На момент публикации новости имелась информация о трех пострадавших.