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В Тульской области в ДТП с автобусом и маршруткой пострадали несколько человек

В Тульской области в ДТП с автобусом и маршруткой пострадали несколько человек

Автоавария произошла днем 10 марта в Заокском районе.

Днем 10 марта на автодороге Алексин – Железня произошло ДТП. По данным регионального МЧС, сообщение о происшествии поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 12.45.
 
 
«К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС России и скорой медицинской помощи», — сообщает пресс-служба ведомства.
 
 
Столкнулись автобус ПАЗ и микроавтобус Ford Transit. Столкновение было попутным.
 
Во время аварии в транспортных средствах находилось около 20 человек. На момент публикации новости имелась информация о трех пострадавших.
 
 
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В Тульской области в ДТП с автобусом и маршруткой пострадали несколько человек, Фото: 1
В Тульской области в ДТП с автобусом и маршруткой пострадали несколько человек, Фото: 2
В Тульской области в ДТП с автобусом и маршруткой пострадали несколько человек, Фото: 3
В Тульской области в ДТП с автобусом и маршруткой пострадали несколько человек, Фото: 4
В Тульской области в ДТП с автобусом и маршруткой пострадали несколько человек, Фото: 5
В Тульской области в ДТП с автобусом и маршруткой пострадали несколько человек, Фото: 6
В Тульской области в ДТП с автобусом и маршруткой пострадали несколько человек, Фото: 7
В Тульской области в ДТП с автобусом и маршруткой пострадали несколько человек, Фото: 8
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:10 +2
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Тульская областьЗаокский район

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