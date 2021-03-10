Статистика за сутки: в Тульской области подтвердились 112 случаев коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Статистика за сутки в российских регионах следующая:

За весь период ковидом заразились 34 168 жителей региона, 31 642 вылечились, 1353 умерли.

В Тульской области за сутки подтвердились 112 случаев коронавируса, 113 человек выздоровели, девять скончались.

8 марта, в 10:49,

8 марта, в 10:49, 77 2855 0

вчера, в 11:08,

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