Статистика за сутки: в Тульской области подтвердились 112 случаев коронавируса
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились 112 случаев коронавируса, 113 человек выздоровели, девять скончались.
За весь период ковидом заразились 34 168 жителей региона, 31 642 вылечились, 1353 умерли.
Статистика за сутки в российских регионах следующая:
вчера, в 14:35, 51 2402 -12
вчера, в 14:29, 29 904 0
вчера, в 11:08, 10 1561 1
8 марта, в 10:49, 77 2855 0
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