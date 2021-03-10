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Статистика за сутки: в Тульской области подтвердились 112 случаев коронавируса

Статистика за сутки: в Тульской области подтвердились 112 случаев коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 112 случаев коронавируса, 113 человек выздоровели, девять скончались.

За весь период ковидом заразились 34 168 жителей региона, 31 642 вылечились, 1353 умерли.

Статистика за сутки в российских регионах следующая:

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Автор: Кристина Вернигорина
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