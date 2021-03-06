Как правильно выбирать парфюм и косметику к 8 марта: советы Роспотребнадзора

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Не стоит покупать духи и помаду у уличных торговцев, в безымянных магазинах и павильонах. Стоит воздержаться от покупки, если продавец не может показать документы, подтверждающие безопасность продукции, а в магазине нет кассы.

Внимательно изучите этикетку – она должна быть наклеена ровно, не иметь разводов, потёков чернил и клея и содержать следующую информацию: состав, противопоказания к применению, объём (или массу), дату изготовления и срок годности, а также цвет или тон (для декоративной косметики и окрашивающих средств).

Также маркировка парфюмерно-косметической продукции должна содержать название изготовителя и его местонахождение, а также юридический адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от потребителя.

До совершения покупки потребителю должна быть предоставлена возможность ознакомиться с запахом духов, одеколона, туалетной воды с помощью одноразовых бумажных тест-полосок, а также с другими свойствами и характеристиками приобретаемых товаров.

При использовании стационарных косметических тестеров, расположенных в магазинах, следует помнить, что наносить на лицо, глаза и губы косметические средства небезопасно, достаточно нанести на тыльную сторону ладони образец пудры, блеска для губ или тонального крема, используя одноразовый ватные диск или палочку.

При обнаружении в продаже некачественного или немаркированного товара, сообщайте об этом в Управление Роспотребнадзора по Тульской области по адресу: 300045, г. Тула, ул. Оборонная, д. 114, через специальную форму на сайте ведомства или по телефону: 55-55-50.