В Тульской области более 140 должников лишатся льготных выплат за газ

Чтобы не лишиться права на получение компенсации, льготникам-должникам нужно срочно оплатить задолженность за газ.

В Тульской области 142 злостным неплательщикам за газ, получающим социальную поддержку, в отношении которых вынесены судебные акты о взыскании задолженности, будет приостановлена выплата денежной компенсации расходов по оплате за газ (льготных выплат). Общая сумма их долга составляет свыше 800 тысяч рублей. В дальнейшем, в случае неоплаты задолженности, выплата компенсации будет прекращена.

Приостановка и прекращение выплаты компенсации произведены на основании Федерального закона от 28.11.2018 г. №442 – ФЗ, в соответствии с внесенными изменениями 1 января 2021 г. в ст. 160 Жилищного кодекса РФ: в случае наличия вступившего в законную силу судебного акта о взыскании задолженности в отношении должника компенсация расходов на плату за газ (выплата льгот) должнику не производится вплоть до полного погашения задолженности.

«Газпром межрегионгаз Тула» в феврале проинформировал абонентов о вышеуказанных изменениях в законодательстве, разместив на оборотной стороне квитанций данную информацию, а также направил в адрес должников, имеющих право на льготные выплаты, соответствующие предупреждения.

Поставщик газа за два месяца 2021 года подал в суды свыше 1500 заявлений о принудительном взыскании задолженности на сумму около 6 млн рублей.

Для того чтобы не лишиться права на получение компенсации расходов за газ, поставщик газа рекомендует должникам – абонентам льготной категории срочно оплатить задолженность за газ и не допускать образования долгов в дальнейшем.