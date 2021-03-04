В Алексине поймали серийного уличного грабителя

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Преступник нападал на женщин, выдергивал у них сумки и убегал.

В Алексине Тульской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии грабежей. Предполагается, что мужчина нападал на идущих по улице женщин, вырывал у них из рук сумки и убегал. Как правило, жертвы лишались денег и банковских карт.

«Полицейские проводили ряд оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения злоумышленника. Изучался способ совершения им противоправных деяний, учитывалась информация о приметах нападавшего и места нападений на потерпевших. В результате проделанной работы удалось изобличить в грабежах 35-летнего местного жителя», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Неработающий ранее судимый мужчина признался в содеянном. В настоящий момент его изобличили в трех хищениях чужого имущества. В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам ст. 161 УК РФ.

Сейчас стражи порядка изучают все детали незаконной деятельности мужчины и проверяют его на причастность к другим возможным грабежам.