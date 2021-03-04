Туляков предупреждают о гололедице

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 4 марта на дорогах местами ожидается гололедица. Сложные погодные условия продлятся сутки.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Будьте осторожны при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего.

Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движений и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.