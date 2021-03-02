Какие дома Тулы будут обесточены 3 марта
Плановые отключения электричества пройдут с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Кирова, 173, 198, 198-б, 200, 202, 202-а, 202-б,
- ул. 1-я Трубная, 1, 16,
- ул. Самокатная, 3, 4, 7-а, 7-б,
- ул. 2-я Трубная, 18, 20,
- ул. Лермонтова, 24,
- ул. Короленко, 22,
- ул. Сурикова, 15, 2, 19, 19-а, 21, 23, 27, 29, 25-а,
- ул. Ползунова, 9-а, 2, 4, 6, 8,
- ул. Оружейная, 58-а, 52, 54, 56, 54-а,
- ул. Металлургов, 72, 74, 76, 76-а,
- ул. Декабристов, 111−125, 131−139 (нечётн.), 158, 160, 162, 164,
- пер. Докучаева, 1−6,
- пер. Комарова, 1−6,
- пер. Мусоргского, 1−13 (нечётн.), 2−16 (чётн.),
- пр-д Вильямса, 1, 2,
- ул. 1-я Песчаная, 18−27,
- 4-й Песчаный пр-д, 5,
- 5-й Песчаный пр-д, 4, 6, 8, 1, 3,
- ул. Шухова, 14-а, 10-б, 12, 14,
- ул. Кольцова, 1-а, 3-а,
- ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б,
- ул. Немцова, 10,
- ул. Пролетарская, 37−69 (нечётн.), 39-а,
- ул. Плеханова, 1−43,
- ул. Чапаева, 15−21 (нечётн.), 24−34 (чётн.),
- ул. П. Морозова, 2−18 (чётн.), 18-а,
- ул. Пионерская, 69−101 (нечётн.), 72−90 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 9−21 (нечётн.), 21-а,
- ул. Староникитская, 77-а, 77-б,
- пос. Октябрьский: ул. Карпова, 33−57 (нечётн.), 47-а, 47-б, 28, 30, 36−42 (чётн.), 46, 48, 54, 56, 58, 53-а,
- 9-й пр-д, 48−58 (чётн.), 49−65 (нечётн.), 56-а, 58-б, 60-б,
- 10-й пр-д, 54−72 (чётн.), 61−89 (нечётн.),
- 11-й пр-д, 66-а, 65-а, 62−86 (чётн.), 59−79 (нечётн.), 82-а, 84-а, 75-а, 75-б, 67-а,
- ул. Капитана Громова, 8,
- Мясново: 4-й пр-д, 41-а, 37,
- ул. Рогова, 25,
- ул. Кооперативная, 18-а-ж, 16-а, 14−18 (чётн.), 7-б, 9-а, 7−13 (нечётн.),
- 2-й пр-д, 32, 35,
- 3-й пр-д, 33−43 (нечётн.), 38,
- 4-й пр-д, 33, 35, 35-а, 35-б, 42−48 (чётн.),
- ул. Воздухофлотская, 23−31 (нечётн.),
- Скуратово: п. Октябрьский, 127−172, 172-а.
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