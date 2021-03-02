Щекинская пенсионерка взяла в кредит 800 тысяч рублей и перевела деньги мошенникам

Сотрудники полиции в Щёкинском районе выясняют личности мошенников, обманувших 70-летнюю пенсионерку. Накануне она перевела злоумышленникам более 800 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, всё началось с телефонного звонка: неизвестный собеседник убедил женщину перевести все её сбережения на «защищённый счёт», чтобы сохранить их от посягательств злоумышленников.

Чтобы сделать это, женщина сначала сняла деньги в банкомате и, имея в руках наличность, на которую уже никто не мог бы претендовать, перевела свои кровные на названный мошенниками счёт.

Но преступники на этом не остановились – они убедили доверчивую жертву взять кредит и пополнить «защищённый счёт» для поддержания его активности. Кредит при этом обещали списать. В результате добыча злоумышленников увеличилась ещё на 800 тысяч рублей.

Только после этого потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и напоминают основные правила безопасности: не поддавайтесь на уловки мошенников, никому не передавайте данные банковских карт и помните: сотрудники банков не имеют права просить клиентов совершать какие-либо действия по телефону.