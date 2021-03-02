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Полмиллиона рублей или обмен на Hyundai: туляк выставил на продажу бутылку из-под чернил
Фото с сайта «Авито».

Полмиллиона рублей или обмен на Hyundai: туляк выставил на продажу бутылку из-под чернил

«Для ценителей», – уточняет автор объявления.

Туляк опубликовал на «Авито» любопытное объявление. Мужчина выставил на продажу винтажную бутылку из-под чернил за 572 089 рублей.

– Осталась от учительницы, времен СССР. Нашли в подполе частного собственного дома. Подробная информация о бутылочке – в личные сообщения (вышлю видеодоказательство о наличии чернил в бутылке). 0,25 мл. Не изношена, нет сколов. Для ценителей. Дешевле не отдам. Не тратьте ни мое, ни свое время, без торга. И нет, она не из золота! — пишет в объявлении Максим Иванович.

Если не готовы расстаться с такими деньгами, на бутылку можно обменять… автомобиль — Hyundai Solaris 2016-2017 года выпуска. Автор также отмечает, что в связи с резонансом ему пришлось скрыть номер, и всех заинтересовавшихся он просит писать в личные сообщения на сайте.

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