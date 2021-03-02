новости
новости
Регистрация
В Тульской области первую вакцинацию прошли почти 50 тысяч человек

В Тульской области первую вакцинацию прошли почти 50 тысяч человек

Наибольшую активность отмечают в Туле, а также в Белевском, Ефремовском и Суворовском районах.

На оперативном совещании в региональном правительстве озвучили данные по ситуации с коронавирусом. По словам министра здравоохранения Тульской области Алексея Эрка, на данный момент на лечении находятся 638 человек, из них трое детей. 62% – это лица старше 65 лет.
 
– За истекшую неделю количество госпитализаций снизилось на 10% по отношению к предыдущей. Всего в регионе развернуто 885 коек для борьбы с коронавирусной инфекцией, свободны 247 коек. Продолжается оказание помощи пациентам, которые находятся на амбулаторном лечении, и, соответственно, их обеспечение лекарственными препаратами, закупленными как за счет средств федерального бюджета, так и регионального. В настоящее время обеспечена почти 41 тысяча человек, — сообщил министр здравоохранения Тульской области.
 
По словам Эрка, в регионе имеется достаточное количество экспресс-тестов, запасов лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Возобновлена диспансеризация населения — ее прошли более 35,5 тысячи взрослых и 34,5 тысячи детей.
 
На данный момент в Тульской области необходимо, чтобы вакцинацию прошли 60% населения, или более 700 тысяч человек. В наш регион поступило более 70 тысяч вакцин, вакцинировано почти 50 тысяч человек первой вакциной, что составляет 7% от всех подлежащих вакцинации.
 
Также Алексей Эрк рассказал, что наибольшая активность по вакцинации отмечается в Туле (половина от общего числа вакцинированных), а также в Белевском, Ефремовском и Суворовском районах. По предварительным данным, наша область занимает примерно пятое место по вакцинации.
Сюжет: Коронавирус
Коронавирус зарегистрирован в 14 образовательных учреждениях Тульской области
Жизнь Тулы и области
Коронавирус зарегистрирован в 14 образовательных учреждениях Тульской области
сегодня, в 15:57, 9 1025 0
Статистика за сутки: в Тульской области 116 случаев коронавируса и 10 смертей
Жизнь Тулы и области
Статистика за сутки: в Тульской области 116 случаев коронавируса и 10 смертей
сегодня, в 11:05, 13 1434 1
Где в Тульской области за неделю больше всего заражений коронавирусом: карта на 1 марта
Жизнь Тулы и области
Где в Тульской области за неделю больше всего заражений коронавирусом: карта на 1 марта
вчера, в 14:14, 33 1884 1
За неделю в Тульской области скончались 64 пациента с ковидом
Жизнь Тулы и области
За неделю в Тульской области скончались 64 пациента с ковидом
вчера, в 11:20, 7 1337 0
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:36 −1
Другие статьи по темам
Событие
вакцинация от COVID-19вакцина
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Полмиллиона рублей или обмен на Hyundai: туляк выставил на продажу бутылку из-под чернил
Полмиллиона рублей или обмен на Hyundai: туляк выставил на продажу бутылку из-под чернил
Дорожников обязали незамедлительно устранять ямы на тульских дорогах
Дорожников обязали незамедлительно устранять ямы на тульских дорогах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.