В Тульской области первую вакцинацию прошли почти 50 тысяч человек
Наибольшую активность отмечают в Туле, а также в Белевском, Ефремовском и Суворовском районах.
На оперативном совещании в региональном правительстве озвучили данные по ситуации с коронавирусом. По словам министра здравоохранения Тульской области Алексея Эрка, на данный момент на лечении находятся 638 человек, из них трое детей. 62% – это лица старше 65 лет.
– За истекшую неделю количество госпитализаций снизилось на 10% по отношению к предыдущей. Всего в регионе развернуто 885 коек для борьбы с коронавирусной инфекцией, свободны 247 коек. Продолжается оказание помощи пациентам, которые находятся на амбулаторном лечении, и, соответственно, их обеспечение лекарственными препаратами, закупленными как за счет средств федерального бюджета, так и регионального. В настоящее время обеспечена почти 41 тысяча человек, — сообщил министр здравоохранения Тульской области.
По словам Эрка, в регионе имеется достаточное количество экспресс-тестов, запасов лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Возобновлена диспансеризация населения — ее прошли более 35,5 тысячи взрослых и 34,5 тысячи детей.
На данный момент в Тульской области необходимо, чтобы вакцинацию прошли 60% населения, или более 700 тысяч человек. В наш регион поступило более 70 тысяч вакцин, вакцинировано почти 50 тысяч человек первой вакциной, что составляет 7% от всех подлежащих вакцинации.
Также Алексей Эрк рассказал, что наибольшая активность по вакцинации отмечается в Туле (половина от общего числа вакцинированных), а также в Белевском, Ефремовском и Суворовском районах. По предварительным данным, наша область занимает примерно пятое место по вакцинации.
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