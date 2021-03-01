новости
новости
Регистрация
В Тульской области подорожал проезд в общественном транспорте
Фото из архива Myslo.

В Тульской области подорожал проезд в общественном транспорте

При оплате наличными стоимость поездки составит 25 рублей.

Сегодня, 1 марта, в Тульской области выросла стоимость проезда в общественном транспорте. За проезд в автобусе, троллейбусе и трамвае теперь придется заплатить:

  • 25 рублей при оплате наличными;
  • 21 рубль при оплате банковской картой;
  • 19 рублей при оплате картой «Тройка».

На проездной цена снижена на 500 рублей, то есть он будет стоить 1000 руб. вместо 1500. Для 25 категорий льготников не будут повышать цену на проездные.

Также с сегодняшнего дня на 500 рублей снизилась цена на месячные проездные: 1000 рублей вместо привычных 1500.

 
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 07:00 −10
Другие статьи по темам
Событие
проездстоимость1 марта
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулякам расскажут, как пройти диспансеризацию
Тулякам расскажут, как пройти диспансеризацию
Топ-5 самых дорогих земельных участков под ИЖС в Большой Туле
Топ-5 самых дорогих земельных участков под ИЖС в Большой Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.