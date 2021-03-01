В Тульской области подорожал проезд в общественном транспорте

Фото из архива Myslo.

Сегодня, 1 марта, в Тульской области выросла стоимость проезда в общественном транспорте. За проезд в автобусе, троллейбусе и трамвае теперь придется заплатить:

25 рублей при оплате наличными;

21 рубль при оплате банковской картой;

19 рублей при оплате картой «Тройка».

На проездной цена снижена на 500 рублей, то есть он будет стоить 1000 руб. вместо 1500. Для 25 категорий льготников не будут повышать цену на проездные.

Также с сегодняшнего дня на 500 рублей снизилась цена на месячные проездные: 1000 рублей вместо привычных 1500.