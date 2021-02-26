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Дмитрий Брейтенбихер возглавил рейтинг топ-менеджеров российских подразделений private banking
Фото: ВТБ.

Дмитрий Брейтенбихер возглавил рейтинг топ-менеджеров российских подразделений private banking

ВТБ продемонстрировал самую высокую динамику развития на рынке.

Старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер занял первое место в рейтинге топ-менеджеров российских подразделений private banking, подготовленном деловым журналом «Банковское обозрение» и аналитическим центром «БизнесДром».
 
При составлении первого в России рейтинга топ-менеджеров в private banking были взяты за основу следующие критерии: стаж и опыт работы руководителем; результаты работы на текущей должности; медийная активность топ-менеджера; текущее место работы и (кратко) показатели банка.
В итоговый рейтинг вошли 23 руководителя российских подразделений private banking.
ВТБ продемонстрировал самую высокую динамику развития на рынке. Количество VIP-клиентов ВТБ увеличилось до 25 000 человек. Портфель Private Banking ВТБ за три последних года вырос в 2,1 раза и сегодня превышает 2,7 трлн руб. Инвестиционный портфель VIP-клиентов ВТБ за то же время увеличился более чем в пять раз и сегодня превышает 1,2 трлн рублей.
 
По словам Дмитрия Брейтенбихера, опережающий рост инвестиционных продуктов Private Banking ВТБ обусловлен активным развитием продуктовой линейки, а также новой моделью продаж инвестиционных продуктов, внедрение которой началось с конца 2018 года.
 

Дмитрий Брейтенбихер.

– 2020 стал периодом новых стратегий, подходов и трендов. Мы активно предлагали клиентам как своевременную экспертизу благодаря серии онлайн-конференций и нашим финансовым советникам, так и индивидуальные инвестиционные решения, основанные на новых продуктах ВТБ. Но за всеми цифрами и стратегиями стоят люди. Их компетенции и отношение и есть основа интеллектуального капитала банка, наше основное конкурентное преимущество.
 
В Туле офис Private Banking ВТБ за последние три года увеличил количество клиентов более чем вдвое, а портфель их средств под управлением банка вырос в 2,4 раза и превысил 28 млрд рублей. Опережающими темпами растет доля инвестиционных продуктов, составляя на текущий момент в портфелях клиентов более 60%.
 
Управляющий тульским ВТБ, старший вице-президент Светлана Мужичкова прокомментировала:
 
«В конце февраля этого года тульский офис «Прайм» отмечает свое шестилетие. За эти годы для многих наших клиентов он стал синонимом надежности, ответственности и доверительных партнерских отношений»
 
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:00
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