Дмитрий Брейтенбихер возглавил рейтинг топ-менеджеров российских подразделений private banking

Фото: ВТБ.

Старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер занял первое место в рейтинге топ-менеджеров российских подразделений private banking, подготовленном деловым журналом «Банковское обозрение» и аналитическим центром «БизнесДром».

При составлении первого в России рейтинга топ-менеджеров в private banking были взяты за основу следующие критерии: стаж и опыт работы руководителем; результаты работы на текущей должности; медийная активность топ-менеджера; текущее место работы и (кратко) показатели банка.

В итоговый рейтинг вошли 23 руководителя российских подразделений private banking.

ВТБ продемонстрировал самую высокую динамику развития на рынке. Количество VIP-клиентов ВТБ увеличилось до 25 000 человек. Портфель Private Banking ВТБ за три последних года вырос в 2,1 раза и сегодня превышает 2,7 трлн руб. Инвестиционный портфель VIP-клиентов ВТБ за то же время увеличился более чем в пять раз и сегодня превышает 1,2 трлн рублей.

По словам Дмитрия Брейтенбихера, опережающий рост инвестиционных продуктов Private Banking ВТБ обусловлен активным развитием продуктовой линейки, а также новой моделью продаж инвестиционных продуктов, внедрение которой началось с конца 2018 года.

Дмитрий Брейтенбихер. – 2020 стал периодом новых стратегий, подходов и трендов. Мы активно предлагали клиентам как своевременную экспертизу благодаря серии онлайн-конференций и нашим финансовым советникам, так и индивидуальные инвестиционные решения, основанные на новых продуктах ВТБ. Но за всеми цифрами и стратегиями стоят люди. Их компетенции и отношение и есть основа интеллектуального капитала банка, наше основное конкурентное преимущество.

В Туле офис Private Banking ВТБ за последние три года увеличил количество клиентов более чем вдвое, а портфель их средств под управлением банка вырос в 2,4 раза и превысил 28 млрд рублей. Опережающими темпами растет доля инвестиционных продуктов, составляя на текущий момент в портфелях клиентов более 60%.

Управляющий тульским ВТБ , старший вице-президент Светлана Мужичкова прокомментировала:

«В конце февраля этого года тульский офис «Прайм» отмечает свое шестилетие. За эти годы для многих наших клиентов он стал синонимом надежности, ответственности и доверительных партнерских отношений»