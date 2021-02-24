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В Туле ищут волонтеров для проведения голосования по проектам благоустройства

В Туле ищут волонтеров для проведения голосования по проектам благоустройства

Добровольцы должны помочь землякам выбрать общественные пространства, которые приведут в порядок в 2022 году.

Стартовала регистрация волонтеров для поддержки голосования за объекты благоустройства. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в России запускают единую платформу по голосованию.

Жители Тульской области смогут выбрать дизайн-проекты общественных пространств, которые будут благоустраивать в 2022 году. Для помощи в проведении голосования в регионе создается волонтерский штаб.

Задача добровольцев – рассказывать жителям о проектах, которые выносятся на обсуждение, и о возможностях участия в формировании комфортной городской среды. Волонтеры помогут тулякам зарегистрироваться на платформе и проголосовать.

Чтобы вступить в команду волонтеров, нужно оставить заявку на сайте. Регистрация добровольцев завершится 22 марта, а само голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая. Подробности – здесь.

 

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