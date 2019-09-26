К жителям тульского микрорайона забрела лиса: видео

Фото Юлии Иващук.

В микрорайоне Петровский квартал поселилась лиса. Местные жители отмечают, что зверек уже довольно давно обитает рядом с их домами. Некоторые сердобольные туляки даже подкармливают животное.

Жильцы засняли лису на видео и выложили ролик в группе ВКонтакте:

По словам местных, такое соседство им не доставляет неудобств. Однако некоторые жильцы уверены: приручать такое животное опасно, ведь лисы могут переносить бешенство.

Жители отмечают, что зверек остерегается людей, но всё же проявляет любопытство.