Фото Юлии Иващук.
К жителям тульского микрорайона забрела лиса: видео
Пушной зверек бродит по улицам мкр. Петровский квартал.
В микрорайоне Петровский квартал поселилась лиса. Местные жители отмечают, что зверек уже довольно давно обитает рядом с их домами. Некоторые сердобольные туляки даже подкармливают животное.
Жильцы засняли лису на видео и выложили ролик в группе ВКонтакте:
По словам местных, такое соседство им не доставляет неудобств. Однако некоторые жильцы уверены: приручать такое животное опасно, ведь лисы могут переносить бешенство.
Жители отмечают, что зверек остерегается людей, но всё же проявляет любопытство.
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