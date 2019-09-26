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К жителям тульского микрорайона забрела лиса: видео
Фото Юлии Иващук.

К жителям тульского микрорайона забрела лиса: видео

Пушной зверек бродит по улицам мкр. Петровский квартал.

В микрорайоне Петровский квартал поселилась лиса. Местные жители отмечают, что зверек уже довольно давно обитает рядом с их домами. Некоторые сердобольные туляки даже подкармливают животное.

Жильцы засняли лису на видео и выложили ролик в группе ВКонтакте:

По словам местных, такое соседство им не доставляет неудобств. Однако некоторые жильцы уверены: приручать такое животное опасно, ведь лисы могут переносить бешенство.

Жители отмечают, что зверек остерегается людей, но всё же проявляет любопытство.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:07 +5
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