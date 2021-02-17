Пьяный охранник «заминировал» дом в Туле, чтобы проучить маму

В Туле 41-летний местный житель признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 15 сентября прошлого года обвиняемый, работающий охранником, позвонил в полицию и сообщил, что его дом заминирован. После проверки эта информация не подтвердилась. Как пояснил обвиняемый, в тот день он напился и планировал хорошенько отоспаться, но этим планам не суждено было сбыться: мама отказалась пускать его домой. Обидевшись, он решил проучить ее таким странным способом.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей.