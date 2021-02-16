В Туле рецидивист обокрал клиентку салона красоты

Фото: orenburzhie.ru.

Мужчина забрал оставленный без присмотра рюкзак и скрылся.

Тульские полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в краже. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, всё произошло в помещении салона красоты в Центральном районе – злоумышленник заметил оставленный клиенткой без присмотра рюкзак и забрал его. Сумма нанесенного ущерба составила 16 500 рублей.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и задержали злоумышленника. 43-летний неработающий ранее судимый мужчина признался в содеянном. Похищенный рюкзак возвращен владелице. Возбуждено и расследуется уголовное дело.