Ясногорская спортсменка Анастасия Фалеева стала вице-чемпионкой мира по лыжному спорту

Фото: instagram.com/faleeva_nastena.

В Финляндии прошел молодежный чемпионат мира по лыжному спорту. В составе российской команды выступила ясногорская спортсменка Анастасия Фалеева. Девушка завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете 4×5 км.

- Победа не бывает легкой. Во время соревнований почувствовала, что с лыжами что-то не так. Они плохо держали, поэтому первую часть круга прошла не так, как хотелось. Однако на второй части дистанции получилось отыграться и неожиданно успешно финишировать. Есть мотивация к другим соревнованиям и настрой на позитивной ноте, — цитирует Анастасию газета «Ясногорье».

Отметим, что Анастасия Фалеева выиграла спринт на чемпионате мира, но лишилась золотой медали после просмотра повтора. Как пишет « ТАСС », Настя задела лыжу лидировавшей чешки Терезы Берановой, из-за чего та упала и пришла последней.

К результату Фалеевой судьи добавили две минуты, и она опустилась на последнее место.