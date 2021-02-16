Фото: instagram.com/faleeva_nastena.
Ясногорская спортсменка Анастасия Фалеева стала вице-чемпионкой мира по лыжному спорту
Наша лыжница выступила в составе российской сборной.
В Финляндии прошел молодежный чемпионат мира по лыжному спорту. В составе российской команды выступила ясногорская спортсменка Анастасия Фалеева. Девушка завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете 4×5 км.
- Победа не бывает легкой. Во время соревнований почувствовала, что с лыжами что-то не так. Они плохо держали, поэтому первую часть круга прошла не так, как хотелось. Однако на второй части дистанции получилось отыграться и неожиданно успешно финишировать. Есть мотивация к другим соревнованиям и настрой на позитивной ноте, — цитирует Анастасию газета «Ясногорье».
Отметим, что Анастасия Фалеева выиграла спринт на чемпионате мира, но лишилась золотой медали после просмотра повтора. Как пишет «ТАСС», Настя задела лыжу лидировавшей чешки Терезы Берановой, из-за чего та упала и пришла последней.
К результату Фалеевой судьи добавили две минуты, и она опустилась на последнее место.
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